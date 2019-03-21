Naviband: «На музыкальной арене Беларуси нет нормальной индустрии, системы, как есть на Западе, в Украине, в России»

Они не просто банально поют на «мове», а показывают всю красоту и мелодичность родного и бесспорно влюбляют в Беларусь европейцев.

Романтичный дуэт Артёма Лукьяненко и Ксении Жук хорошо знают и в стране, и за рубежом, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Плотные гастрольные графики, большие фестивали по всему миру, сольники в стране. Их коллективу в этом году – 5 лет.

Артём Лукьяненко, солист группы Naviband:

Приглашают на разные проекты, телесъёмки. Мы отказываемся больше, чем от половины приглашений.

Ксения Жук, солистка группы Naviband:

Потому что, есть, наверное, сейчас какие-то приоритеты. На музыкальной арене Беларуси нет нормальной музыкальной индустрии. То есть системы, как есть на Западе, в Украине, в России.

Артём Лукьяненко:

Очень крутой пример Украина, которая закрыла рынок от всех и стала развивать своих артистов. Пример такой, что к ним сейчас просто съезжаются снимать клипы, записывать музыку. И придумывать, что–то новое и крутое. Поэтому мы надеемся, что всё впереди, но держимся за своих.