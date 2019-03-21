Работы и воспоминания учеников: монографию о Борисе Аракчееве презентовали в Минске

Новости Беларуси. Один из четырех создателей легендарной картины-диорамы «Минский котел». Уникальную книгу о Борисе Аракчееве презентовали в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монография посвящена творчеству известного художника, одного из основателей белорусской школы живописи. Автор книги – искусствовед Ксения Селицкая-Ткачева. Сборник включает 32 цветные иллюстрации и краткие описания многогранного творчества художника. Акцент сделан на искусство второй половины XX и начало XXI века.

Ксения Селицкая-Ткачева, искусствовед:

Художник работал в четырех жанрах живописи. Это, безусловно, тематическая картина, это пейзаж, это натюрморт, портрет. И так же он себя проявил в многочисленных направлениях, характерных и для белорусского искусства, и для европейского. То есть помимо реализма в его творчестве есть элементы импрессионизма, и экспрессионизма, и фовизма. То есть художник многогранный, его творчество многогранно.

Его творческий и жизненный путь, конечно же, заслуживает внимания. Я думаю, что будет интересен как старшему поколению, так и молодежи.