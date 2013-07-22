Вишневый фестиваль в Глубоком: в городе установили памятник ягоде вишне

Новости Беларуси. Памятник вишне. Таким образом ягоду решили увековечить горожане Глубокого Витебской области. Все дело — в «Вишневом фестивале», который стартовал в районе 21 июля.

«Спортивная вишенка», «Вишневый марафон», и даже «Вишневая свадьба» — это лишь малая часть тех мероприятий, которые пройдут в Глубоком с 21 по 27 июля. А завершится фестиваль красочным фейерверком.

Глубокский район издавна славится своими вишневыми садами. Это стало заслугой местных селекционеров. Именно из их садов вишня шагнула сначала в соседские крестьянские усадьбы, а потом распространилась по всему краю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского райисполкома, высота скульптуры, изготовленной из силумина, более 2 метров. Автор композиции – скульптор из Витебска Иван Казак. В Глубоком по соседству с вишневым садом, в котором около 1500 деревьев, также появится улица Вишневая, сообщает TUT.BY.

Сегодня в районе нет ни одного участка, где бы не было такого деревца. Вишню здесь повсеместно называют королевой сада. Во время фестиваля ей посвящают стихи, конкурсы красоты и кулинарные выставки.

Елена Добровольская:

Настроение вишневое. Глубокое – это для нас все время вишни. У нас везде вишни, у нас самый популярный компот – это вишневый. Поэтому вишни. Я очень рада, что у нас такой праздник появился в Глубоком. То есть: «Ты откуда?» -- «С Глубокого». – «А, там где вишни!» Этим все сказано.

Торжества с вишневым ароматом продлятся в Глубоком всю неделю. В память о фестивале в городке появится Вишневая улица. Она расположена по соседству с садом. Его заложили в апреле этого года. Всего - 1414 деревьев. Цифра не случайная. Она соответствует году основания Глубокого.

Олег Морхат, председатель Глубокского райисполкома:

Задача стояла перед всеми жителями Глубокого. Мы даже в шутку говорили: наша задача попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Посадить больше и больше. И поверьте: было интересно.