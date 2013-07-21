Новости Беларуси. Белорусскому государственному театру кукол - 75 лет. Его история началась в Гомеле, в 38-ом, когда там был поставлен первый спектакль - пьеса-сказка Елизаветы Тараховской «По щучьему велению».

Сегодня в репертуаре театра около двух десятков постановок. В том числе и для взрослых.

Если обычный театр начинается с вешалки, кукольный едва ли можно подумать, что когда-нибудь в принципе начинался. Искусство самое что ни на есть дело вечное. Хотя у белорусского кукольного дата старта все-таки существует. Три четверти века на сцене сначала Гомеля, потом Минска то, что называется сказкой.

Александр Янушкевич сегодня чувствует себя не режиссером - учителем. Истории так точно. Показывает куклы музея. Они заставляли плакать и смеяться тех, кто сейчас в театр ходит разве что со своими детьми. Видели едва ли не оттепель, перестройку и развал Советского Союза.

В первые годы существования театра в штате работало только пять человек. Сейчас над постановками трудится около сотни. Среди них и Лариса Лабко. Художник по костюмам уже пять лет шьет сказочную одежду. Сегодня, к примеру, заканчивает платье для Фрекен Бок.

Лариса Лабко, художник-модельер костюмов белорусского государственного театра кукол:

Работа у нас очень нетрадиционная, модель от модели всегда отличается.

Осенью кукольный готовит очередную премьеру. Маленькие минчане увидят «Малыша и Карлсона». В театре, который, несмотря на 75, в самом расцвете сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.