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В Смолевичах развернулась выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси

19 июля 2013 14:57
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Новости Беларуси. В Смолевичском городском Доме культуры открылась выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси.

Это своеобразный отчет профессиональных художников. В течение нескольких дней они рисовали православные храмы Смолевичского района.

Республиканский пленэр «Лето в провинции» проводится второй год подряд. В этом году он собрал наибольшее количество участников - более 20 художников. И не только из Беларуси. Впервые на пленэр приехали живописцы из Краснодара.

В экспозиции представлено несколько десятков произведений. Они написаны в разных техниках и жанрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Рисование

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