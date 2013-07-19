В Смолевичах развернулась выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси

Новости Беларуси. В Смолевичском городском Доме культуры открылась выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси.

Это своеобразный отчет профессиональных художников. В течение нескольких дней они рисовали православные храмы Смолевичского района.

Республиканский пленэр «Лето в провинции» проводится второй год подряд. В этом году он собрал наибольшее количество участников - более 20 художников. И не только из Беларуси. Впервые на пленэр приехали живописцы из Краснодара.

В экспозиции представлено несколько десятков произведений. Они написаны в разных техниках и жанрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.