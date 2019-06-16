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Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?

16 июня 2019 17:09
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Новости Беларуси. Крепкое здоровье – это, безусловно, счастье. Графический проект под названием «Счастье» на неделе украсил стены Республиканского клинического центра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш корреспондент Алёна Сырова побывала на открытии и узнала, как арт-терапия помогает выздороветь.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-1

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-3

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-5

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-7

В этот момент абсолютно все участники открытия выставки наверняка испытывают то чувство, которому и посвящен проект – самое неуловимое и непредсказуемое. Счастье. А когда датско-белорусская группа студенток задумывала работу, опрашивая окружающих, выясняя, что же делает их счастливыми, Алина, Полина и Матильда о выставке разве что мечтали. Теперь, глядя на их работы, как минимум улыбаются все, кто проходит по коридору Республиканского клинического центра.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-10

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-12

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-14

Алина Парфенович, студентка 3 курса Белорусской государственной академии искусств:
Мы очень долго обсуждали. Стоял вопрос – гелевая ручка, карандаш... В итоге мы пришли к маркеру, потому что так и быстрее, и живее у всех получалось. И это действительно смотрится уже как одна серия, а не просто много разных отдельных работ.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-17


Полина Зюзь, студентка 3 курса Белорусской государственной академии искусств:
Также были вопросы к формату, бумаге. Сперва мы хотели делать всё совершенно разнообразно, на бумаге разных цветов. Потом уже решили, что всё будет на листах А3. Так нагляднее будет, более цельно смотреться.

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Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-20

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-22

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-24

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-26

В итоге 25 работ-сюжетов, которые точно откликнутся теплом у каждого. Проект закрытым считать рано, ведь продолжить его может каждый, даже вы, наши зрители, прямо у своих экранов. Для этого достаточно чистого листа и черного маркера.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-29

Полина Зюзь:
Представить, в каких конкретно вещах эта радость заключается.

Алена Сырова, корреспондент:
Счастье – это хорошие новости.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-32

Такое коллективное творчество дарит возможность стать частичкой чего-то большого, одна из работ как раз об этом. Для медиков Республиканского клинического центра выставка стала настоящим подарком в честь профессионального праздника. Но больше всего они оценили сюжет о крепком сне.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-35

Юрий Селюн, заведующий отделением кардиохирургической реанимации Республиканского клинического центра управления делами Президента Республики Беларусь:
Чтобы просыпался, только когда это необходимо, и чтобы доктор мог позволить себе тоже отдохнуть.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-38

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-40

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-42

Вполне предсказуемо, учитывая напряжение и ответственность, которая ежедневно лежит на медиках. Пациенты слушают докторов и добавляют не менее важное, а может быть и главное…

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-45


Валентина Петруша, пациент Республиканского клинического центра управления делами Президента Республики Беларусь:
Я была удивлена, поскольку в этом месте увидеть еще и выставку – это для нас непривычно. Думаю, здесь много образов счастья, но я считаю, что для этого учреждения счастье – это быть здоровым.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-47

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-49

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-51

А еще быть кому-то нужным – здесь с этим точно проблем нет. Дружба и возможность заниматься любимым делом. Даже удивительно, насколько красноречив и выразителен графический язык.

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-54

Анна Кононова, декан художественного факультета Белорусской государственной академии искусств:
Тот минималистический язык, который они выбрали для создания этого проекта, был как раз таки призван сделать так, чтобы смысл, который стоит за этой простотой, он максимально зазвучал.

Я хочу сказать, что самая прекрасная миссия для художника, тем более для молодого художника – это создавать творчество, которое возрождает человека, восстанавливает его душевные силы, которое создает такую среду и атмосферу, в которой хочется жить и замахиваться на грандиозные цели.

Кстати, Академия искусств – настоящий творческий партнер Республиканского клинического центра. Более 160 произведений в лечкомиссии – авторства студентов академии. Еще во время строительства нового корпуса они в разных техниках разрабатывали проекты, которые позже украсили интерьеры и помогли их «обжить».

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-57

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-59

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси:
Вот такое видение молодого художника озера Нарочь. Для нас очень приятно, потому что мы здесь видим какую-то аналогию с высокими диагностическими технологиями.

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Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-62

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-64

Для молодых авторов – отличная реклама, ведь ежедневно в этих стенах бывают сотни людей из разных уголков нашей страны и континента. Для медиков это еще один небанальный метод помочь пациентам: арт-терапию широко используют в ведущих клиниках мира.

В вопросах здоровья зачастую главную роль играет настрой пациента и доктора, а мелочей уж точно не бывает. Об этом и не только в День медика нашей программе рассказала главный врач Республиканского клинического центра управления делами Президента Беларуси Ирина Абельская.

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Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-67

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-69

Эти работы украсили стены лечкомиссии. Как создавался проект «Счастье», и что о нём думают врачи и пациенты?-71

# Выставки в Минске # Культура # Ирина Абельская # Юрий Селюн # Анна Кононова # Алина Парфенович # Полина Зюзь # Фотофакт

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