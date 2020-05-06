Виртуальный читальный зал: как им пользоваться и что он в себя включает

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси: На самом деле, виртуальный читальный зал, в моей профессиональной среде мы называем его «ВЧЗ», это корпоративный проект, который объединяет Национальную библиотеку и 50 партнеров. Это проект, который обеспечивает совместную покупку и совместное использование мировых баз данных самых лучших производителей. Если человек является читателем любой библиотеки из этого партнерского проекта, то он приходит, вот допустим, он живет в Бресте, он приходит в областную библиотеку и работает с ресурсами виртуального читального зала либо приходит в Брестский государственный университет. Список библиотек-партнеров у нас находится на портале.

Если же человек, вообще, не читает ни в одной библиотеке, то для него чем может быть полезен виртуальный читальный зал – наверное, краеведческими ресурсами. Это единая такая национальная точка доступа к краеведческим ресурсам, которые создаются в нашей стране. Знать о Беларуси, мне кажется, должен каждый человек, поэтому вот такую информацию он может найти совершенно свободно.

Как правильно пользоваться этим электронным каталогом? Что он в себя включает и какие возможности открывает?

Елена Долгополова:

Электронный каталог – это основная поисковая система любой библиотеки, прежде всего, он отражает фонд библиотек, т. е. в нем отражены все издания, которые хранятся в фондах. Но наш каталог имеет более широкие возможности, там есть сервисная функция, которая обеспечивает интегрированный поиск. Если человек ищет по какой-то теме литературу, то он получит список литературы как из наших фондов, так и ссылки на статьи, либо на отдельные издания из баз данных. Если это базы данных в открытом доступе, то он сразу же перейдет и к тексту, но этих текстов будет не так много. Там, где правообладатели разрешают такой открытый доступ, он есть. Если такого разрешения у нас нет, то тогда это библиографическая информация. Фактически, поработав с электронным каталогом, человек понимает, насколько разработана та проблематика, которой он занимается. Надо сказать, что в последнюю неделю у нас возросло обращение к электронному каталогу: 8 тысяч в день, в среднем.