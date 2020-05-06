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Новый ресурс с историческими книгами появился в Нацбиблиотеке

06 мая 2020 09:24
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В электронном формате сейчас можно изучить немало изданий, в том числе открылся доступ к белорусским изданиям XIV-XVIII века. Что можно узнать и получить из этой информации, рассказали в программе «Большой город».

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
В первую очередь ресурс рассчитан на исследователей, историков, историков книги, книговедов и т. д. Но достаточно много современной информации можно найти в фактографических базах данных. И я хочу обратить внимание на то, что только ресурсы по коронавирусу представлены временно, все остальное у нас постоянно находится на портале, поэтому есть свободное время, есть желание, всегда можно получить все, что необходимо.

# Библиотеки в Беларуси # Культура # Елена Долгополова # Фотофакт # Культура

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