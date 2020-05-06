Новый ресурс с историческими книгами появился в Нацбиблиотеке

В электронном формате сейчас можно изучить немало изданий, в том числе открылся доступ к белорусским изданиям XIV-XVIII века. Что можно узнать и получить из этой информации, рассказали в программе «Большой город».

Елена Долгополова, первый заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

В первую очередь ресурс рассчитан на исследователей, историков, историков книги, книговедов и т. д. Но достаточно много современной информации можно найти в фактографических базах данных. И я хочу обратить внимание на то, что только ресурсы по коронавирусу представлены временно, все остальное у нас постоянно находится на портале, поэтому есть свободное время, есть желание, всегда можно получить все, что необходимо.