Виктория Дильман из Марьиной Горки представит Минщину в финале конкурса «Живая классика». Рассказываем, чем увлекается девочка

Новости Беларуси. Поэтическое посвящение малой родине. Шестиклассница из Марьиной Горки будет представлять Минщину в финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Поэтическое посвящение малой родине. Шестиклассница из Марьиной Горки будет представлять Минщину в финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ответственное событие пройдет во время Дня белорусской письменности 1 сентября в Иваново на Брестчине.
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