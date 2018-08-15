Прямой эфир

Виктория Дильман из Марьиной Горки представит Минщину в финале конкурса «Живая классика». Рассказываем, чем увлекается девочка

15 августа 2018 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поэтическое посвящение малой родине. Шестиклассница из Марьиной Горки будет представлять Минщину в финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктория Дильман из Марьиной Горки представит Минщину в финале конкурса «Живая классика». Рассказываем, чем увлекается девочка -1

Ответственное событие пройдет во время Дня белорусской письменности 1 сентября в Иваново на Брестчине.

Подробнее - в видеоматериале. 

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка
15 августа 2018 18:15

«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка

«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»
15 августа 2018 18:09

«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»

«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории
15 августа 2018 15:21

«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории