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«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка

15 августа 2018 18:15
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Новости Беларуси. В Национальном историческом музее открылась выставка «Минск реальный и виртуальный», позволяющая увидеть историю города в деталях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка-1

Вниманию минчан предлагают около 30 фотографий. На них – центральные улицы столицы от цирка до площади Победы. Снимки сделаны 50 лет назад. Рядом с оригинальными фотографиями скриншоты из знаменитой во всём мире игры World of Tanks. Так минчане могут сравнить Минск реальный с виртуальным. Выставка приурочена ко Дню города и Дню танкиста, которые в 2018 году отмечают 9 сентября.

«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка-4

Илья Фукалов, продуктовый менеджер Минского центра World of Tanks:
Корни World of Tanks находятся в Минске. Наши коллеги, которые из ближнего зарубежья приезжают в Минск работать, они просто влюбляются в Минск. Они хотели создать наш город в игре нашей игре.

«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка-7

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея:
Я уверен в том, что большее количество людей узнает интересные факты о городе Минске за счет знакомства именно в виртуальном пространстве с этой игрой.

# Выставки в Минске # Культура # Илья Фукалов # Павел Сапотько # Фотофакт

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