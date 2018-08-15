«Минск реальный и виртуальный». В Национальном историческом музее проходит фотовыставка

Новости Беларуси. В Национальном историческом музее открылась выставка «Минск реальный и виртуальный», позволяющая увидеть историю города в деталях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вниманию минчан предлагают около 30 фотографий. На них – центральные улицы столицы от цирка до площади Победы. Снимки сделаны 50 лет назад. Рядом с оригинальными фотографиями скриншоты из знаменитой во всём мире игры World of Tanks. Так минчане могут сравнить Минск реальный с виртуальным. Выставка приурочена ко Дню города и Дню танкиста, которые в 2018 году отмечают 9 сентября.

Илья Фукалов, продуктовый менеджер Минского центра World of Tanks:

Корни World of Tanks находятся в Минске. Наши коллеги, которые из ближнего зарубежья приезжают в Минск работать, они просто влюбляются в Минск. Они хотели создать наш город в игре нашей игре.