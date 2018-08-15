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«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»

15 августа 2018 18:09
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Новости Беларуси. К Новому году в столице откроется торговый дом Грузии. Над проектом нового здания сейчас работают дизайнеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»-1

Разместят его рядом с Комаровским рынком. Однако познакомиться со знаменитыми кавказскими традициями и попробовать блюда национальной кухни можно будет намного раньше: 1 сентября белорусская столица в четвертый раз примет фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба».

«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»-4

Валерий Кварцхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Республике Беларуси:
В прошлом году на «Тбилисоба», говорят, было 50 тысяч человек. Я надеюсь, что в этом году будет 100 тысяч, потому что все самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда. Это касается и артистов, и гостей.

Фестиваль пройдет с небывалым размахом – независимости Грузии в 2018 году 100 лет. Поэтому к главной площадк

«Всё самое лучшее, что есть сейчас в Грузии, мы привозим сюда»: в Минске планируют с особым размахом отпраздновать «Тбилисоба-2018»-7

е у Ратуши примкнет улица Зыбицкая. Так что на нескольких сценах одновременно смогут выступить легендарные ансамбли «Грузинские голоса» и «Эрисиони», а также знаменитая Нино Катамадзе. Здесь же разместятся выставки достижений народного хозяйства, лекционные площадки и фуд-корты.

# Фестиваль # Культура # Валерий Кварцхелия # Фотофакт

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