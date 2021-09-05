Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені

Яна Шыпко, карэспандэнт: Мы знаходзімся зараз у цэнты Капыля, сёлетняй сталіцы Дня пісьменства. Наколькі хватае позірку, паўсюль разгарнуліся святочныя ярмаркі, разнастайныя літаратурныя імпрэзы, фудкорты. Набыць навінкі літаратуры сёння можна са зніжкамі. Госці таксама маюць магчымасць асабіста сустрэцца з пісьменнікамі.

Па традыцыі сёння на галоўнай сцэне былі падведзены вынікі нацыянальнай літаратурнай прэміі. Сярод пераможцаў у намінацыі «Лепшы твор у прозе», напрыклад, Віктар Праўдзін.

Віктар Праўдзін, пераможца конкурсу «Нацыянальная літаратурная прэмія» у намінацыі «Лепшы твор у прозе»:

Я шчастлівы, што я за раман «Парыж, Эйфелева вежа і…» атрымаў у намінацыі «Лепшы твор у прозе» дыплом першай ступені.