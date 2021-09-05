Прямой эфир

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені

05 сентября 2021 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Капыль прымае Дзень пісьменства-2021. Наш карэспандэнт працягвае распавядаць, як праходзіць свята і якія сюрпрызы падрыхтавалі арганізатары, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ.

На прамой сувязі са студыяй Яна Шыпко.

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені-1

Яна Шыпко, карэспандэнт: 
Мы знаходзімся зараз у цэнты Капыля, сёлетняй сталіцы Дня пісьменства. Наколькі хватае позірку, паўсюль разгарнуліся святочныя ярмаркі, разнастайныя літаратурныя імпрэзы, фудкорты. Набыць навінкі літаратуры сёння можна са зніжкамі. Госці таксама маюць магчымасць асабіста сустрэцца з пісьменнікамі.

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені-3

Па традыцыі сёння на галоўнай сцэне былі падведзены вынікі нацыянальнай літаратурнай прэміі. Сярод пераможцаў у намінацыі «Лепшы твор у прозе», напрыклад, Віктар Праўдзін.

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені-5

Віктар Праўдзін, пераможца конкурсу «Нацыянальная літаратурная прэмія» у намінацыі «Лепшы твор у прозе»: 
Я шчастлівы, што я за раман «Парыж, Эйфелева вежа і…» атрымаў у намінацыі «Лепшы твор у прозе» дыплом першай ступені.

Віктар Праўдзін на Нацыянальнай літаратурнай прэміі: шчастлівы, што за раман атрымаў дыплом першай ступені-7

Узнагароду вельмі прыемна атрымоўваць, і ў дадатак – калі цябе яшчэ чытаюць. Гэта два такіх моманты, якія заўсёды грэюць сэрца і душу любога літаратара, любога пісьменніка.

# Белорусские писатели # Яна Шипко

Другие новости рубрики

Все новости
Сёння тут пануе роднае слова. Паглядзіце, якая цырымонія адкрыцця Дня пісьменства прайшла ў Капылі
05 сентября 2021 13:44

Сёння тут пануе роднае слова. Паглядзіце, якая цырымонія адкрыцця Дня пісьменства прайшла ў Капылі

Кірыл Казакоў пра «Жывую класіку»: я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ведаюць беларускую мову
05 сентября 2021 12:22

Кірыл Казакоў пра «Жывую класіку»: я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ведаюць беларускую мову

Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным
05 сентября 2021 11:55

Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным