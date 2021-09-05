Сёння тут пануе роднае слова. Паглядзіце, якая цырымонія адкрыцця Дня пісьменства прайшла ў Капылі

Якія сюрпрызы падрыхтавалі арганізатары, раскажа наш карэспандэнт Яна Шыпко.

На Капыльшчыне нарадзіўся Цішка Гартны, вядомы беларускі палітычны дзеяч і пісьменнік. Першым месцам працы яго была гарбарня, якая знаходзілася ў памяшканні музея. Побач з ім 5 верасня адкрыўся помнік гарбару, прататыпам якога стаў Гартны.

Мы каждый год посещаем этот замечательный праздник. Нам очень нравится. Здесь мы видим самые лучшие образцы культуры: и литературное, и народное творчество, и кулинарное. И, конечно, много-много счастливых, радостных лиц наших, белорусских граждан. Мы разделяем эту радость вместе.

Чувствуется, что люди старались, готовились к празднику, у всех приподнятое настроение. И мы тоже очень рады.