Видео. Праздник фейерверков в Мексике

У мексиканского праздника фейерверков есть заступник - святой.

Кажется, святой опекун нужен скорее не для фестиваля, а для тех его участников, которые прыгают среди без конца переливающихся фейерверков.

Это происходит каждый год весной в мексиканском городке Тультепек, он находится на севере недалеко от столицы страны.

Интересно, что в этом городке изготавливают больше 80 % всей мексиканской пиротехники.

Местный житель:

Покровителем праздника является Сан Хуан дель Диас, по легенде он спасал людей от огня. Пиротехническая промышленность процветает в нашем городе еще с XIX века.

Участники фестиваля одеваются таким образом, чтобы не загореться во время своих прыжков. Но все равно каждый год случаются тяжелые случаи.

Мэр городка Тультепек считает, что каждый сам выбирает свою судьбу, поэтому на фестивале нет никаких специальных ограничений. Все происходит таким образом, как видим, уже на протяжении более, чем двадцати лет.

Молодежь скачет на воздухе, а местные старейшины сидят вместе в корчме.

Местный житель:

Этот праздник всего нашего государства. И молодежь, и пожилые ощущают себя теперь одним целым. Мы гордимся быть мексиканцами. Нам весело.

Целью этих прыгунов является бегать вокруг фейерверков как можно ближе и как можно дольше.