Звезды белорусской оперы на две недели отправляются в Египет

Наших артистов ждут спектакли в Каире и в Александрии.

К слову, это уже четвертые гастроли главного белорусского театра в этой стране. Ранее египтяне могли познакомиться со спектаклями «Спартак» и «Лебединое озеро», в этот раз увидят постановку «Баядерка» композитора Людвига Минкуса.

Организаторы планируют поднять планку посещаемости выше прошлогоднего уровня. Сегодня билеты на все белорусские спектакли проданы.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Раз уже в четвертый раз приглашают, наверное, им нравится наш театр. Публика очень тепло принимает наших артистов. К слову, впереди у нас еще гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах, спектакль «Дон Кихот», и уже подписан контракт на гастроли в конце года в Китае.