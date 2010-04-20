Прямой эфир

Цуд Маці Божай Будслаўскай: падчас вайны ніводная бомба не пашкодзіла Будслаўскі храм

20 апреля 2010 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У вёсцы Будслаў (Мінская вобласць) знаходзіцца касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі.

Яшчэ адна святыня Беларусі — месца асаблівага шанавання Маці Божай — Будслаўскі храм. Гэты касцёл быў закладзены 28 жніўня 1633 года. Будаўніцтва было завершана праз 10 год. За сваю працяглую гісторыю касцёл разам з веруючымі перажыў шмат бедаў, але ўсё ж такі выстаяў, захаваўшы божую славу і вартасць. У гэтым, напэўна, самы вялікі цуд Маці Божай Будслаўскай. Падчас апошняй вайны тут тры разы праходзіла лінія фронту, але ніводная бомба не пашкодзіла збудаванне. Людзі ўсіх ваколіц — і католікі, і праваслаўныя, і іудзеі — знаходзілі ў Будславе прыстанак. Не ўдаліся нават спробы ўзарваць храм падчас савецкай улады. 

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Свята-Успенскі манастыр у Жыровічах — самы багаты манастыр канца XVII ст.
20 апреля 2010 13:46

Свята-Успенскі манастыр у Жыровічах — самы багаты манастыр канца XVII ст.

20 апреля 2010 13:17

Павел Кореневский: Были попытки отменить «Телевершину»

Разнастылёвасць — адметная рыса беларускіх храмаў XVI-XVIII стст.
20 апреля 2010 13:16

Разнастылёвасць — адметная рыса беларускіх храмаў XVI-XVIII стст.