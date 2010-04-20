Фарны касцёл Св. Францыска Ксаверыя ў Гродне: адмысловы будынак на Беларусі, які змяшчае 13 алтароў і гадзіннік XVII ст.

Унікальным з’яўляецца помнік архітэктуры канца XVII-пачатку XVIII стагоддзяў — Фарны касцёл у Гродна.

У мінулым касцёлы і кляштары былі самымі заможнымі ў Рэчы Паспалітай. Яны займалі цэлы квартал у цэнтральнай частцы горада. Фасад касцёла ўяўляе сабой трох’ярусную кампазіцыю з двума вежамі і калакольнямі.

Ян Кучынскі, пробашч Фарнага касцёла Св. Францыска Ксаверыя:

Этот храм отличается, прежде всего, тем, что здесь находится 13 алтарей, 12 из которых оформлены резьбой по дереву. Я не думаю, будто что-то похожее мы найдем в других храмах Беларуси. Это действительно очень большое богатство Беларуси, в том числе и Гродненщины.

Алтарь Святого Михаила Архангела — самый старый алтарь, сделанный из дерева. На этом месте раньше находился костел Святых апостолов Петра и Павла. Этот алтарь был перенесен в храм еще из первого костела.

Інтэр’ер касцёла вызначаецца асаблівай ўрачыстасцю. У яго ўбранстве шырока выкарыстоўваюцца пластыка, скульптура і жывапіс. Асаблівую прыгажосць інтэр’ера складае развітая алтарная кампазіцыя і дэкаратыўныя калоны. Гэтыя элементы маюць высокую мастацкую вартасць, таму что выраблены цалкам з дрэва. У характары дэкаратыўнага ўбранства адчуваецца дух беларускай народнай творчасці. Гадзіннік на вежы касцёла — ўнікальны помнік сярэднявечнай тэхнікі.

У Фарным касцёле захаваўся дагэтуль унікальны помнік старадаўняй тэхнікі — гадзіннік XVII стагоддзя — бадай, самы старэйшы з усіх вядомых на тэрыторыі былога Саюзу.

Гадзіннік майстра Клімента працуе пасля шматлікіх рэканструкцый і ўдакладненняў і да сённяшняга часу. Механізм размешчаны ў паўночна-заходняй вежы. Вялізны камень вагою 60 кілаграм кожныя 36 гадзінаў апускаецца з вышыні 15 метраў. Дзякуючы механізму, шточас адбываецца бой званоў.