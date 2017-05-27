Эксперимент «Картины мира»: 85-летняя бабушка из Гомеля, творчеством которой заинтересовался MTV, записала дуэт с известным блюзменом

Бабушка Лида из-за возраста не могла сжимать струны рукой и научилась играть на гитаре при помощи лампочки накаливания, или, как говаривали раньше, лампочки Ильича. Это сделало ее знаменитой. А свою лепту внес наш корреспондент Александр Добриян, несколько лет назад первым записавший телеинтервью с необычной гомельской музыкантшей. И вот сегодня 85-летняя Лидия Константиновна заинтересовала американский канал MTV. И наш корреспондент Александр Добриян тоже не унимается – организовал дуэт бабушки Лиды с известным белорусским блюзменом (подробности эксперимента здесь).