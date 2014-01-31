Вернуться к традициям славян поможет Иван-чай

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Это утро предлагаем начать с чашки ароматного, целебного, традиционного славянского напитка. Этот уникальный чай по праву назывался в народе «царским». Ароматная чашка Иван-чая – это не только бодрящее начало утра, но и настоящее путешествие в прошлое!

В старину про него говорили: «…чудо-чай, излечивающий тело, совершенствующий душу»! Этот напиток еще 100 лет назад употребляли наши предки, но сегодня мало кто ответит на вопрос, какой же напиток пили раньше, собираясь у самовара большой семьей.

Ольга Скавыш, руководитель проекта «Возрождение славных традиций»:

Чуждой для нас является привычка пить кофеиносодержащие напитки – азиатский чай, кофе, какао и другие. Ведь на нашей земле почему-то не растет ни одно растение, содержащее кофеин!

У каждого народа есть свой традиционный напиток. Для славян таковым является Иван-чай – напиток долголетия, здоровья, дошедший до нас из глубины веков. Чашка такого благородного напитка всегда служила источником энергии, которая давала человеку силу и бодрость, ясность ума и неуязвимость к болезням.

Ольга Скавыш, руководитель проекта «Возрождение славных традиций»:

По внешнему виду – это обычный черный крупнолистовой чай, с приятным своеобразным запахом. При заваривании Иван-чай даёт хороший цвет и приятный запах, а при увеличении дозировки приобретает интенсивный цвет и терпкость наподобие привычного чая.

Что интересно, – заварка Иван-чая не окрашивает зубную эмаль. По крепости напиток Иван-чая занимает промежуточное положение между чёрным и зелёным. Наши предки собирали и заготавливали Иван-чай по особым рецептам на протяжении многих столетий.

Мария Кронда, корреспондент СТВ:

В то время фильтр-пакеты еще не изобрели, поэтому чай засыпали сначала в льняной мешочек, крепко завязывали, а затем опускали в кипящую воду самовара. Если все правила соблюдались, то горячий Иван-чай можно было пить весь день.

Особенностью заварки Иван-чая в далекие времена является то, что заварочный чайник – отсутствует. Самовар выполнял роль большого, практически не остывающего, термоса. Главное - иногда подкладывать в топку немного угля да подливать в самовар кипяток. А заварку закладывали непосредственно в самовар.

Ольга Скавыш, руководитель проекта «Возрождение славных традиций»:

Пейте его без сахара, лучше с медом. К Иван-чаю можно добавлять любые другие растения, которые вам нравятся, и вы получите настоящий подарок от матушки-природы.

Душистый цветочно-травяной аромат и немного терпкий вкус этого напитка не оставит равнодушным тех, кто хотя бы раз попробовал его, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.