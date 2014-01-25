Национальный художественный музей отмечает свое 75 - летие интересными выставками

Новости Минска. Возраст искусства. В эти дни Национальный художественный музей отмечает свое 75 - летие. Созданная в 1939-м тогда еще картинная галерея не раз восстанавливалась и реставрировалась. Сегодня это целый культурно-просветительский центр. В его фондах хранится несколько тысяч полотен и скульптур. Свой праздник музей отметит эксклюзивными выставками и не только.

Для Владимира Прокопцова сегодня праздник особенный.

Директор музея рассказывает — стартует юбилей уникальной выставкой. Национальный художественный покажет шедевры. Первый, к примеру — икона Минской Божьей Матери. Заслуженный деятель искусств вспоминает достижения нынешние.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сегодня музей уже совсем другой, чем был раньше. Мы сейчас разработали ряд интерактивных программ. Сегодня музей использует новые музейные технологии. Самый крупный по техническим моментах. Здесь и климат-контроль, и безопасность соответствующая.

Уже в этом месяце музей сделает ход конем — в конце января откроется выставка, посвященная символу этого года. Соберут вместе картины мастеров Поднебесной из частных коллекций, разбавят восточное искусство нашим, тоже на лошадиную тему.

Удовольствие праздничной даты растянут — юбилей будут отмечать весь год эксклюзивными выставками.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

С Эрмитажа выставка планируется. Выставки наших юбиляров-художников. Выставки с наших коллекций.

Несмотря на то, что искусство бесценно, Национальный художественный в этом году заработал 3 млрд. рублей. на билетах и и специальных акциях. В музеях мира касса, конечно, больше, но зато о народной любви наш музей может сравниться с Эрмитажем, а то и Лувром. Он давно стал излюбленным местом для фотосессии новобрачных.

Откроется выставка специально к чемпионату мира по хоккею. Свои работы представят белорусские художники. Впервые свет увидят картины, которые до этого были только в хранилище.

За время своего существования Национальный художественный музей вырос не только экспозиционно, но и географически. Появилась пристройка — здесь обычно выставляются экспозиции-новинки, но совсем скоро планируют целый музейный квартал, который охватит 3 улицы и 5 центральных зданий. Это место станет крупнейшим выставочным центром в стране, так что в свои 75 у музея все впереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ