В Слуцк вернулся 12-й из 5 тысяч слуцких поясов: его выкупили за 90 000 долларов

Новости Беларуси. Ещё один Слуцкий пояс вернулся на Родину. Ценный экспонат 18-ого века пополнил коллекцию музея в Слуцке. На его приобретение жители города, предприниматели и государственные организации собрали сумму в размере 90 тысяч долларов. И ценность его заключается не только в том, что соткан он из шёлковых, серебряных и позолоченных нитей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Слуцком музее этот экспонат – теперь главный. Льняная ткань, марка мануфактуры, полубелорусский, полуперсидский узор. Слуцкому поясу – больше двухсот лет. Его продал краеведческому неизвестный коллекционер. Такой ценный элемент одежды достался ему по наследству. Выкупали экспонат всем городом. Цена вопроса – девяносто тысяч долларов.



На поясе - те самые васильки, о которых писал Максим Богданович. Хотя искусствоведы спорят. Вместо них здесь могут быть изображены и незабудки или даже гвоздики. По рисунку, и в самом деле, определить сложно. Но то, что пояс настоящий – сомнения не вызывает. И его владелец, вероятно, был из местных.



Этот слуцкий пояс – четырехлицевой. Такие считаются самыми ценными. Его в 18 веке можно было надевать практически на все случаи жизни. Тут четыре цвета. Если, к примеру, шляхтич собирался на официальный прием, он надевал пояс серой стороной. Если на день рождения или другой праздник – красной или зеленой.



Кстати, надевать такой пояс имели права только мужчины. Без женской помощи. В конце 18-го века он был почти главным атрибутом шляхетского гардероба, указывая на родословную его хозяина и на богатство. Это и неудивительно: на некоторые пояса уходило по полкило золота. Местные школьники, которые уже побывали в краеведческом, говорят: как с учебника.



Этот слуцкий пояс – двенадцатый во всей стране. Все они находятся в музеях. Остальные – а слуцкая мануфактура выпустила таких около пяти тысяч – в частных коллекциях. Причем, по всему миру.