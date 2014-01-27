Прямой эфир

В Слуцком краеведческом музее благодаря частному коллекционеру появились настоящие Слуцкие пояса

27 января 2014 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Историко-культурная ценность пополнила экспозицию городского краеведческого музея. В течение двух месяцев жители и гости Слуцка имеют уникальную возможность посетить бесплатную выставку.

С предложением о приобретении музеем ценности обратился частный коллекционер. Специалисты экспертно-культурной комиссии Национального художественного музея Беларуси подтвердили, что пояс настоящий. Он был соткан из шелковых, серебряных и позолоченных нитей в 1760-эх годах на Слуцкой мануфактуре. Пояс приобрели за средства, собранные жителями Слуцка, предпринимателями и государственными организациями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Культура # Выставки # Слуцкие пояса # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Национальный художественный музей отмечает свое 75 - летие интересными выставками
25 января 2014 21:34

Национальный художественный музей отмечает свое 75 - летие интересными выставками

Минский молодежный театр откроют ко Дню города, в июне завершится реконструкция Театра юного зрителя
23 января 2014 18:01

Минский молодежный театр откроют ко Дню города, в июне завершится реконструкция Театра юного зрителя

Палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске появились для паломников к Дарам волхвов
23 января 2014 09:02

Палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске появились для паломников к Дарам волхвов