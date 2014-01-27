В Слуцком краеведческом музее благодаря частному коллекционеру появились настоящие Слуцкие пояса

Новости Беларуси. Историко-культурная ценность пополнила экспозицию городского краеведческого музея. В течение двух месяцев жители и гости Слуцка имеют уникальную возможность посетить бесплатную выставку.

С предложением о приобретении музеем ценности обратился частный коллекционер. Специалисты экспертно-культурной комиссии Национального художественного музея Беларуси подтвердили, что пояс настоящий. Он был соткан из шелковых, серебряных и позолоченных нитей в 1760-эх годах на Слуцкой мануфактуре. Пояс приобрели за средства, собранные жителями Слуцка, предпринимателями и государственными организациями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.