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Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

01 октября 2019 12:30
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Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-ый Фестиваль документального кино «Евразия.DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»-1

В этом году на него было подано рекордное количество заявок – более 150 из 17 стран. В итоге отобраны лишь 28 лент. Одна из них – работа нашего коллеги Игоря Позняка.

Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»-4

Показом его фильма «Знак равенства» и открывается фестиваль. Главные герои – молодая пара. Он из Беларуси, она из России. Свою семью они строят на простых ценностях: доверие, понимание, равенство. Разве не этого же требует и союз двух государств? 

Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»-7

Фестиваль продлится до конца недели, а оценивать работы конкурсантов будет международное жюри.

Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»-10

# Кино # Культура # Игорь Позняк # Фотофакт

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