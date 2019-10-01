Из 150 отобрано 28 лент. В Минске стартует IV Фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-ый Фестиваль документального кино «Евразия.DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году на него было подано рекордное количество заявок – более 150 из 17 стран. В итоге отобраны лишь 28 лент. Одна из них – работа нашего коллеги Игоря Позняка.

Показом его фильма «Знак равенства» и открывается фестиваль. Главные герои – молодая пара. Он из Беларуси, она из России. Свою семью они строят на простых ценностях: доверие, понимание, равенство. Разве не этого же требует и союз двух государств?