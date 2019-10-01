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Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»

01 октября 2019 18:27
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Новости Беларуси. Они пишут историю. 1 октября в Минске стартует 4-й Фестиваль документального кино «Евразия. DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году на него было подано рекордное количество заявок – более 150 из 17 стран.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»-1

Но для программы отобраны лишь 28 фильмов. Один из них – работа нашего коллеги Игоря Позняка. Показом его фильма «Знак равенства» и открывается фестиваль. Главные герои – молодая пара. Он – из Беларуси, она – из России. Свою семью они строят на простых ценностях: доверие, понимание, равенство. Такой же основы требует и прочный союз двух государств.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»-4

Виталий Винцевич, герой фильма «Знак равенства»:
Это самый главный пример и продукт того, что значат союзы и компромиссы. Мне кажется, это основополагающие моменты, которые должны быть в семье, при взаимоотношении государства.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»-7

Галина Сапожникова, председатель международного медиаклуба (Россия):
У нас будет совершенно уникальный такой подбор очень душевных фильмов, в которых переплетаются судьбы людей, стран. Только что все камеры нацелились на самого главного крохотного героя – такого плода российско-белорусской любви. Этот фильм мы сегодня увидим. Маленький мальчик как символ отношений.

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»-10

Фильм «Знак равенства» Игоря Позняка открывал фестиваль «Евразия. DOC»-12

Фестиваль продлится до конца недели. Его основной площадкой в Минске станет кинотеатр «Беларусь». «Евразия. DOC» – это чуть больше, чем только документальное кино. Зрителей ждут творческие встречи с авторами и профессиональные мастер-классы.

# Кино # Культура # Галина Сапожникова # Виталий Винцевич # Фотофакт

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