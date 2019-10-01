Новости Беларуси. Въездную башню Старого королевского замка в Гродно украсят портретами исторических персон, гербами и узорами. Над декором сейчас трудится группа минских художников-монументалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Въездную башню Старого королевского замка в Гродно украсят портретами исторических персон, гербами и узорами. Над декором сейчас трудится группа минских художников-монументалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роспись выполняют в технике сграффито – это резьба по сырой штукатурке. Такой способ известен еще со времен Средневековья. Работа сложная и кропотливая – надо аккуратно слоями выложить цветную штукатурку и с ювелирной точностью, пока не застыл материал, вырезать объемные изображения и орнамент – и все это на высоте около 14 метров.
Художники сейчас трудятся над 14 портретами римских императоров, королей польских и великих князей литовских – за основу взяты исторические факты. Башню также украсят львы, грифоны, цветочные и фруктовые гирлянды.
Василий Зенько, председатель монументальной секции Белорусского союза художников:
Внизу также будут использоваться и по стенам много всяких орнаментов. Входная композиция – там будут использоваться две сцены – это въезд в Иерусалим и въезд в Гродно. Здесь будет около 300 квадратов сграффито. Все, конечно, в этом году вряд ли мы успеем, поэтому работы будут перенесены еще и на весну.
Масштабная реконструкция Старого замка продолжается с 2017 года. За основу проекта взята единственная сохранившаяся гравюра с изображением замка 16 века. В планах до конца года завершить возведение башни и каменицы, вставить окна и приступить к внутренней отделке. Сейчас идёт сборка каркаса купола въездной башни. В скором времени его начнут покрывать медью.