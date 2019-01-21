«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке

Новости Беларуси. Три эпохи в «Аудиенции» Павла Татарникова. В большом выставочном зале Несвижского замка открылась уникальная экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Знаменитый художник и график презентовал свыше 70 оригинальных работ. Среди них реконструкции древних белорусских городов, портреты исторических личностей, иллюстрации для детских и юношеских книг.

Елена Фомченкова, начальник экспозиционно-выставочного отдела Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Павел Татарнікаў падараваў музею-запаведніку вельмі цудоўныя творы мастацтва – гэта ілюстрацыя кніжная «Радзівілаўскі Нясвіж». Для нас гэта вельмі цэнна і важна. На выставе ўжо пабывала каля тысячы чалавек. І мы бачым, што яна цікава як для дзяцей, так і для дарослых.