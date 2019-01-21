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«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке

21 января 2019 18:04
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Новости Беларуси. Три эпохи в «Аудиенции» Павла Татарникова. В большом выставочном зале Несвижского замка открылась уникальная экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке-1

Знаменитый художник и график презентовал свыше 70 оригинальных работ. Среди них реконструкции древних белорусских городов, портреты исторических личностей, иллюстрации для детских и юношеских книг.

«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке-4

Елена Фомченкова, начальник экспозиционно-выставочного отдела Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Павел Татарнікаў падараваў музею-запаведніку вельмі цудоўныя творы мастацтва – гэта ілюстрацыя кніжная «Радзівілаўскі Нясвіж». Для нас гэта вельмі цэнна і важна.

На выставе ўжо пабывала каля тысячы чалавек. І мы бачым, што яна цікава як для дзяцей, так і для дарослых.

«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке-7

«Вельмі цудоўныя творы мастацтва». Уникальная выставка «Аудиенция» Павла Татарникова проходит в Несвижском замке-9

Привлекает внимание зрителей и серия иллюстраций к китайской сказке «Стрелок и десять солнц». В работе художник использовал уникальную авторскую технику, основной материал – акварель.

Посетить выставку можно до 15 апреля.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Елена Фомченкова # Фотофакт

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