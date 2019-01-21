«Надо войти в роль скульптора, вышивальщицы, мастера по люстрам». Как создают декорации и костюмы в Большом театре

Полуразрушенный, полуразграбленный во времена Великой Отечественной войны, переживший несколько масштабных реконструкций, сегодня Национальный академический Большой театр оперы и балета – одна из главных достопримечательностей столицы.

На его сцене можно творить чудеса! 55 метров в длину и 24 в ширину: в распоряжении белорусских артистов – одна из самых больших площадок в Европе.

Над ней – более 500 световых приборов, около 50 штанкет, что служат для подвески декораций. Сцена напоминает настоящий пазл, ведь разбита на 20 площадок, которые могут подниматься до 5 и опускаться до 3 метров – полная свобода творчества для постановщика.

Всем техническим хозяйством заведует команда из 11 человек: простым нажатием на кнопки пульта они оживляют механизмы над и под площадкой.

Геннадий Ренейский, начальник службы эксплуатации сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Сценический комплекс очень механизирован, он включает в себя 312 электродвигателей и 38 гидроцилиндров. Есть два полётных механизма, мы можем человека поднять и перемещать по сцене. Очень насыщена вся электроника, только 74 шкафа управления всей механизацией.

Творческий комфорт артистов не заканчивается сценой. В пошивочных и примерочных цехах работа кипит всегда! Изучение эскизов, подбор цвета и материала, раскрой костюма – далеко не полный список дел, который нужно выполнить к предстоящему спектаклю.

Например, эту вещь, по праву, называют от кутюр, ведь все узоры расшивались камнями вручную. Работа тяжёлая, но любимая.

Сегодня на столе бабочки, стрекозы, феи. Новое задание для мастеров: подготовить образы для спектакля «Летучая мышь». А в таком деле, как уверяют в швейном цеху, секрет успеха – это полное взаимопонимание с художником. Тамара Макаревич, начальник швейных мастерских Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Когда мы работаем на доверии, и он видит нашу работу, ещё хочется лучше сделать эту работу. Все разные костюмы и разной специфики: исторические, жизненные, балетные. У меня в подчинении 50 человек. Их можно даже не проверять, они никогда не пропустят брак.

А вот прогулявшись по этой мастерской, можно запросто познакомится с бравым рыцарем в доспехах. Бутафорный цех – царство иллюзии. Все предметы слегка увеличены в объёме и выглядят чудно, но зато из зрительного зала совсем как настоящие. Но сделать копию – не самоцель, важно передать атмосферу и эмоцию. Декорации бывают разные: одна может достигать до 9 метров в высоту и 7 в ширину.

Татьяна Байдалова, художник-скульптор:

У нас нигде не учат этой профессии, и научить ей можно того, кто к этому готов, надо себя посвятить этому месту. Бутафор – это актёр, надо войти в эту роль, скульптора, вышивальщицы, мастера по люстрам.