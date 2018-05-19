Культурная бессоница: чем удивит «Ночь музеев-2018»?

Новости Беларуси. Минск как всегда принимает очень активное участие в Международной акции «Ночь музеев». Наши музеи откроются уже менее чем через час, впрочем, кое-где уже встречают посетителей – например Музей Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:

Буквально несколько минут назад разрешилась главная интрига этого вечера. Прямо за моей спиной впервые представили взору широкой публики танк из частной коллекции.

В первый раз посетители музея сегодня увидели танк из частной коллекции. На гранитном постаменте – изделие из металла со вставками бриллиантов ювелира из Витебска. Кстати, единственное в мире. Заполучить миниатюрный «ИС-2» у Андрея Жизневского хотели зарубежные купцы. Предлагали тысячи долларов. Но в такой символичный для Беларуси Год малой родины автор без доли колебания решил оставить его дома.

Андрей Жизневский, ювелир:

Вдохновила меня поездка по Линии Сталина. Там не было танка. «ИС-2» я искал как символ Победы. Я считаю, что он нанес решающий удар немецко-фашисцким захватчикам.

Ночь музеев здесь открылась с яркой музыкальной программы. Также посетителям предложили сыграть в «Метаморфозы». Каждому желающему сегодня разрешают перевоплотиться в героев военных лет. В импровизированном полевом лагере посетители учатся бинтовать раненых солдат, примеряют гимнастерки, читают стихи с пожелтевших писем-треугольников, поют караоке и даже пританцовывают. Задействованы сразу несколько десятков интерактивных площадок.

Судя по аншлагу, можно сказать, посещение исторических экспозиций сегодня в моде. Особенно, в одном из самых значимых для белорусов – Музее истории Великой Отечественной войны. Кстати, здесь на проспекте Победителей уже четвертая бессонная ночь. Несмотря на довольно позднее время, людей приходит все больше. Идут целыми семьями.

Загримироваться под героя военных лет, смастерить фронтовое письмо своими руками и, конечно, попробовать настоящих солдатских щей и каши. Впрочем, занятие по душе здесь найдется для каждого. На ночь сотрудники музея приберегли еще немало сюрпризов. Самое интересное держат в строгом секрете. Может быть, прольет свет на все директор музея истории Великой Отечественной войны? Дмитрий Геннадьевич, чем запомнится эта ночь?

Дмитрий Шляхтин, директор Музея истории Великой Отечественной войны:

В этом здании это уже вторая масштабная Ночь музеев. Все мероприятия, которые рассчитываем под это мероприятие, позиционируем как семейные, чтобы приходили люди разных возрастов, семьи могли найти то, что им интересно.