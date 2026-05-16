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Новости по тегу #Ночь музеев

Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»
16 мая 2026 17:57

Белорусские музеи присоединились к международной акции «Ночь музеев»

Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора
16 мая 2026 13:15

Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей
17 мая 2025 12:53

«Ночь музеев» – в чём секрет популярности и какие сюрпризы подготовили для посетителей

Несвижский замок провёл мастер-класс по историческим танцам в «Ночь музеев»
28 мая 2024 07:00

Несвижский замок провёл мастер-класс по историческим танцам в «Ночь музеев»

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников
28 мая 2024 06:56

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников

«Театральная мистерия». Как провели «Ночь музеев» в Несвижском замке?
28 мая 2024 06:46

«Театральная мистерия». Как провели «Ночь музеев» в Несвижском замке?

Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея
20 мая 2018 18:59

Ведущая «Недели» приняла участие в перформансе в «Ночь музеев». Репортаж из Национального художественного музея

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси
20 мая 2018 12:01

Арт-дегустации, перфоманс «Блеск бронзы»: к акции «Ночь музеев» присоединились 100 галерей Беларуси

Культурная бессоница: чем удивит «Ночь музеев-2018»?
19 мая 2018 18:28

Культурная бессоница: чем удивит «Ночь музеев-2018»?

Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске
18 мая 2018 21:15

Иллюстрации Дали на человеческих телах и волшебный белорусский лес: «Ночь музеев-2018» в Минске

Более 100 галерей Беларуси присоединились к акции «Ночь музеев»
18 мая 2018 07:18

Более 100 галерей Беларуси присоединились к акции «Ночь музеев»

Поющая молния и картины в свете фонарика: как прошла «Ночь музеев» в Минске
21 мая 2017 13:41

Поющая молния и картины в свете фонарика: как прошла «Ночь музеев» в Минске