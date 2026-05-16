Новости по тегу #Ночь музеев

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны для посетителей организовали интерактивные маршруты.
«В этом году у нас даже есть такая локация, куда мы вообще за 15 лет работы музея ни разу еще не пускали посетителей. В этой локации у нас будет интересная музыкальная история».
В студии – Виктория Александровна Кузьмина, первый заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси по научной, международной и просветительской деятельности.
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