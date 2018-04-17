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Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка

17 апреля 2018 17:54
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее открылась фотовыставка «Люди одной земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-1

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-3

Под общим названием объединены черно-белые и цветные портреты. На первых – пожилые люди, за их плечами – годы тяжелой работы на селе, искалеченные войной судьбы. А в цвете – молодые, современные лица.

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-6

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-8

Объединенные одной выставкой, фотографии не противопоставляются. Они символизируют логичное течение жизни, вечную смену и преемственность поколений.

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-11

Катерина Аракчеева, фотохудожник, автор выставки «Люди одной земли»:
Нашы сталыя людзі, сталага веку такiя прыгожыя, что мы хацелi не толькi запiсать iх расповеды, але і сфатаграфавать, каб передаць моц гэтага пакалення, iх мудрасць, пыгажосць.

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-14

Михаил Аракчеев, фотохудожник, автор выставки «Люди одной земли»:
Наш посыл нашим творческим друзьям, чтобы они тоже обращались к нашей этнографии, к нашему «белорусскому космосу». Он без конца может творческую личность удивлять, вдохновлять.

Портреты выставляются не впервые, ранее они экспонировались как две отдельные выставки.

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-17

Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка-19

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Катерина Аракчеева # Михаил Аракчеев

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