Моя песня «Увезу в деревню» очень актуальна в Год малой родины. Виталий Карпанов – о планах, негативе в свой адрес и новом клипе

В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов. Виталий, расскажи, что нового в группе «Дрозды» и у тебя, как у певца?

Виталий Карпанов, лидер группы «Дрозды»:

На самом деле, очень много новостей, потому что мы пишем, пуляем все время много-много хитов. Не так давно вышел клип на песню «Наши движения – это любовь», где мы всей группой танцевали – не я один. Я заставил всех – и барабанщиков, и басиста, и гитариста – все танцевали, ярко одетые. В мире музыки порвали мы зал. Мы не только играем и поем, но еще и танцуем – очень важно!

Вы репетировали? Виталий Карпанов:

Мы репетировали, ходили к хореографу Роману Ковалеву – известному руководителю TREND DELUXE. Если кто не знает, Роман Ковалев – это человек, который заставляет очень красивых мужчин, мягко говоря, очень красиво танцевать. Виталий Карпанов:

Клип у нас вышел, набрал очень много просмотров, мы в очередной раз обошли всех белорусских артистов. Мы топ, что тут скрывать? Виталик, ваш клип обошел всё, что можно обойти. Ты читаешь комментарии? Как относишься к негативу? Виталий Карпанов:

Конечно, читаю. Абсолютно хорошо, я даже жду негатива, потому что я не могу быть все время крутым. А можешь вспомнить какую-нибудь удивительную претензию? Например: «Всё хорошо, но почему шестиструнная гитара? Невозможно слушать! Взял бы семиструнную». Что-то такое – ужасно непонятная претензия.

Виталий Карпанов:

Ужасно непонятная – с ходу не могу. Вокалист плохо поет – но это тоже не новость. Мне нравится, когда пишут плохие комментарии, и как обычно реагировать? Я обычно пишу: «Ха! Молодец, чувак! Ты разгадал задачу!». Ты принимаешь те правила игры и понимаешь, что к этому нельзя серьезно относиться? Виталий Карпанов:

Это же интернет, там всё классно, там всё весело. Самое интересное, что если встретиться с человеком, который пишет плохой комментарий, то в 9 случаях из 10 он скажет: «Нет, всё нормально. Мне всё нравится, всё отлично. Ну, так написал, и всё».

Виталий Карпанов:

Даже если ему сказать: «Ты абсолютно прав», люди теряются» («Я же хотел по-другому, я хотел скандала»). А не получается скандала. А ты сам пишешь комментарии? Виталий Карпанов:

Конечно! Если меня что-то действительно задевает, трогает и мне реально понравилось... Вот, выходил клип у группы «Без билета». Я написал: «Ребята, молодцы! Но мы были раньше».

А вы дружите? Виталий Карпанов:

Вообще, артисты все дружат. 2018 год – Год малой родины. Расскажи нам о своей родине. Виталий Карпанов:

Родом я из Витебской области, Дубровинский район, деревня Дятель. Пять лет я там прожил. Папа был председателем колхоза, потом мы переехали в Воложинский район. Там больше леса. И вот там я уже рос всю свою сознательную жизнь: первая любовь, поцелуи, первые хиты, песни-бомбы. Что из последнего тебя покорило в плане музыки у нас? Виталий Карпанов:

Очень много происходит новинок. Меня сейчас покоряет группа «Дрозды». Вы только вдумайтесь: группа «Дрозды» – абсолютно несерьезный ансамбль, про солиста я вообще молчу... Но этот ансамбль заявляет о том, что 17 мая он будет играть во Дворце Республики на большой сцене с Президентским оркестром! Афиши по всем городу! Активно ведутся репетиции. Мы планируем, что потом с Президентским оркестром отправимся в тур за границу.

Ты выступал за границей? Виталий Карпанов:

Мы часто ездим в Литву, Латвию, Эстонию. Нас в Прибалтике очень любят, наши песни, особенно песню, которую я написал в 2016 году, – «Увезу в деревню». Она как раз актуальна к теме малой родины. В Литве это просто бомба, причем она свадебная. Ее поют на всех свадьбах, она играет там на «Русском радио». Меня местные музыканты просят прислать минусовку. Потом они поют под нашу фонограмму, на клавишах – очень здорово!