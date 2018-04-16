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«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске

16 апреля 2018 12:18
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Новости Беларуси. Витебщина знакомая и незнакомая. Удивительные кадры природы белорусского севера представлены на фотовыставке в Витебской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске-1

Уникальность экспозиции в том, что снимки принадлежат не профессиональному фотографу. Автор – заведующий кафедрой ботаники местного университета.

Все кадры Леонард Мержвинский сделал во время научных экспедиций. Через призму объектива ему удается глубже разглядеть красоту природных ландшафтов. Для хорошего кадра – признается – может часами стоять в холодной воде.

«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске-4

Леонард Мержвинский, заведующий кафедрой ботаники биологического факультета ВГУ имени П.М. Машерова:
Проходим мимо. Речка называется Черная. У нее вода – поскольку она течет из торфяного болота – как заварка чая.

Первый раз эта фотография экспонировалась на факультете биологическом. Бывший заведующий кафедрой ботаники Федотов Владимир Леонович стоит, смотрит – аж прослезился. Я говорю: «Что случилось?». «Это пейзаж моего детства, это речка моего детства». Я снял картину со стены и подарил ему.

«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске-7

«Это пейзаж моего детства». Кадры природы севера Беларуси представили на фотовыставке Леонарда Мержвинского в Витебске-9

Фотографии, представленные в экспозиции, не подписаны. Посетители выставки могут предложить свое название понравившемуся снимку. Автор самого оригинального названия получит фото в подарок.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Леонард Мержвинский

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