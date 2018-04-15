Аутентичная музыка никогда не выйдет из моды – она возвращает к истокам. Репортаж СТВ о человеке-оркестре Марьяне Скрамблевиче из Гродненского района

Новости Беларуси. Суета сует порой заставляет подзабыть, что профессию лучше выбирать по призванию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Марьян Скрамблевич сделал именно так. И не пожалел об этом ни минуты. Человек, укротивший дерево.

Его музыкальные инструменты способны передать шум ветра и шелест листвы, пение журавлей и топот коней.