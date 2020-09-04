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Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»

04 сентября 2020 09:52
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Новости Беларуси. Большой праздник родного слова: фестивали книги, научные конференции, выставки и тематические площадки. В Белыничах идут последние приготовления к встрече гостей XXVII Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»-1

Праздник начнется уже в субботу, 5 сентября. В этот день на международный круглый стол соберутся белорусские и зарубежные литераторы. 6 сентября – основной день праздника. Запланирована обширная программа: пройдут многочисленные выставки-продажи книг, отдельная тематическая площадка будет работать для маленьких читателей. В городе также откроют новый художественный музей.  

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»-4

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:  
Объекты, которые получил город Белыничи, реконструкция жилого фонда, транспортная инфраструктура улиц будут еще долгие годы служить всем живущим на белыничской земле. Я уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов, как тех, кто проживает в Республике Беларусь, и тех, кто приедет к нам из-за рубежа.  

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»-7

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»-9

Официальная церемония открытия Дня белорусской письменности состоится в полдень 6 сентября на главной сцене. Здесь будет вручена Национальная литературная премия.   

# День белорусской письменности # Культура # Валерий Малашко # Фотофакт

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