Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»

Новости Беларуси. Большой праздник родного слова: фестивали книги, научные конференции, выставки и тематические площадки. В Белыничах идут последние приготовления к встрече гостей XXVII Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник начнется уже в субботу, 5 сентября. В этот день на международный круглый стол соберутся белорусские и зарубежные литераторы. 6 сентября – основной день праздника. Запланирована обширная программа: пройдут многочисленные выставки-продажи книг, отдельная тематическая площадка будет работать для маленьких читателей. В городе также откроют новый художественный музей.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Объекты, которые получил город Белыничи, реконструкция жилого фонда, транспортная инфраструктура улиц будут еще долгие годы служить всем живущим на белыничской земле. Я уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов, как тех, кто проживает в Республике Беларусь, и тех, кто приедет к нам из-за рубежа.