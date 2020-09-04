Национальная библиотека ко Дню белорусской письменности в Белыничах подарит более 70 изданий

Новости Беларуси. Все ближе празднование Дня белорусской письменности в Белыничах, которое состоится в предстоящее воскресенье, 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю Национальная библиотека Беларуси подготовила подарки для гостей торжества.
Более 70 изданий, среди которых художественная, научно-популярная, энциклопедическая литература, будут переданы библиотечным фондам Могилевской области.
Кроме того, на церемонии награждения победителей Республиканского конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» запланировано вручение победителям специального приза – факсимильного издания первого «Букваря» 1618 года.