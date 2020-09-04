Национальная библиотека ко Дню белорусской письменности в Белыничах подарит более 70 изданий

Новости Беларуси. Все ближе празднование Дня белорусской письменности в Белыничах, которое состоится в предстоящее воскресенье, 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю Национальная библиотека Беларуси подготовила подарки для гостей торжества.