В Минске откроют несколько выставок ко Дню города

Новости Беларуси. В художественных галереях Музея истории Минска откроется ряд выставок ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специально к празднику основные экспозиции по истории Минска обновили. Это Археологический музей, «Минская конка», «Каретная», экспозиция в ратуше.