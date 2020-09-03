В Минске откроют несколько выставок ко Дню города

Новости Беларуси. В художественных галереях Музея истории Минска откроется ряд выставок ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В художественных галереях Музея истории Минска откроется ряд выставок ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специально к празднику основные экспозиции по истории Минска обновили. Это Археологический музей, «Минская конка», «Каретная», экспозиция в ратуше.
Вскоре в музее появится и новая экспозиция, посвященная советскому периоду развития столицы. Она разместится в здании на Раковской. Сейчас научные сотрудники занимаются ее комплектованием.