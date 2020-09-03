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В Минске откроют несколько выставок ко Дню города

03 сентября 2020 18:16
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Новости Беларуси. В художественных галереях Музея истории Минска откроется ряд выставок ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске откроют несколько выставок ко Дню города-1

Специально к празднику основные экспозиции по истории Минска обновили. Это Археологический музей, «Минская конка», «Каретная», экспозиция в ратуше.

В Минске откроют несколько выставок ко Дню города-4

Вскоре в музее появится и новая экспозиция, посвященная советскому периоду развития столицы. Она разместится в здании на Раковской. Сейчас научные сотрудники занимаются ее комплектованием.

# День города в Минске # Культура # Фотофакт

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