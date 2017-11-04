«Гостиницу «Европа» когда бомбили, Слава тоже снимал»: уникальные фото – как выглядели Немига и ЦУМ в советское время

Малоизвестная широкому зрителю серия любопытных снимков авторства Вячеслава Дубинки.

Почти полвека назад белорусский фотограф, журналист и художник взялся запечатлеть столичный быт. А получились шедевры документальной фотографии.



И таковыми их сделало время.

Взять, к примеру, минскую Немигу.

Легендарная река помнит миллионы минчан, видевших её окрестности в самых разных ипостасях.

С течением времени окрестные здания воздвигали, разрушали и отстраивали заново.

Мимолётным взглядом туриста и не зафиксируешь все метаморфозы.



Павел Бабкин, историк:

Комплекс «Монастырь Бернардинок» начал строиться в Минске в середине XVII века. Изначально он был деревянным, несколько раз горел, перестраивался и свой окончательный вид принял в середине XVIII века. Само здание костёла св. Иосифа было изъято у католиков за участие в январском восстании Калиновского, за то, что жители Беларуси принимали участие в этом восстании. В 1982 г была произведена реконструкция и сейчас в нём располагается архив, но до этого в комплексе располагалось здание военной прокуратуры и минской комендатуры. Сейчас здесь отель

Очевидно, что снимок Вячеслава Дубинки был сделан в 60-70-ых, до начала реконструкции здания.

Об этом свидетельствует плоская на изображении крыша монастыря.



Действительно, мастерство реставраторов способен обнажить только документальный фотофакт. Совсем рядом, в переулке Музыкальном, до наших дней сохранилось другая постройка.

Мистическая и закрытая для незваных гостей.





Павел Бабкин, историк:

Одно из самых загадочных зданий в Минске – так называемый Дом масонов. Дом был построен в конце XVIII –начале XIX века, а впервые на планах был обозначен уже в 1817 году. По разным данным, он принадлежал либо масонской ложе «Северный факел», либо масонской ложе «Красный факел».

Сам дом выполнен в форме масонского креста, если смотреть на него сверху.



И, по легенде, окон в нём не было, были ниши, которые были закрыты цветным стеклом, чтобы никто не был посвящён в тайны масонской ложи, которая заседала в этом доме. В 2002 году в доме была проведена реконструкция и сейчас в нём располагается Государственный музей музыкальной и театральной культуры.

В объектив фотографа попали также усадьба аристократов Ваньковичей, и советский пёстрый ЦУМ, и Дом правительства – одно из немногих зданий Минска, переживших войну.







В лучших традициях жанра пост-панк, актуального как раз в 80-ых, в разную погоду, в необычных ракурсах, в блеске и в нищете, строгий и графичный является нам город.











Вячеслав Дубинка фотографировал Минск, конечно, на плёнку, и смог сделать чёрно-белые изображения насыщенными и глубокими.

В них чувствуется огромная любовь к столице.



Хоть автор и не был коренным минчанином. В 1966 году молодой журналист Вячеслав Дубинка из родного Слуцка переехал в столицу. Начав карьеру с районной газеты на должности фотокорреспондента, журналист продолжил снимать и в Минске – сначала для газеты «Звязда», а после в журнале «Беларусь».



Татьяна Дубинка, супруга:

Уже, когда мы встретились, Слава давно жил в Минске, много бродили по старому городу, снимал кованки, решётки – это есть всё в старом городе. По крайней мере, было...

Потом раскопки на площади 8 марта и на Немиге. Всё это ему было дорого и всё это он снимал. Бродили по всему городу, в Лошице – по всем таким памятным местам.







Дом Ваньковичей. Гостиницу «Европа» когда бомбили, Слава тоже снимал. Он, вообще, был очень человек пытливый, ему всё было дорого, всё было интересно. Очень гордился Родиной, была у него такая человеческая «годнасць», как говорят. По-русски так не скажешь...