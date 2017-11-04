Уникальную экспозицию «Минск-1917» представили в доме-музее первого съезда РСДРП

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня Октябрьской революции. И политики, и ученые до сих пор спорят. Кто-то называет события 1917 года катастрофой, которая привела к Гражданской войне, кто-то считает шагом в сторону прогресса. Но, так или иначе, дата 25 октября по старому стилю изменила ход истории. По этому поводу в доме-музее первого съезда РСДРП представили уникальную экспозицию «Минск-1917». Тогда наша страна была Северо-Западным краем российской империи. Ситуацию обостряла первая мировая война, Минск был прифронтовой зоной. Здесь размещался штаб Западного фронта, было много беженцев, солдат разных национальностей.На выставке можно увидеть обмундирование германских и российских войск – флотский костюм, пикельхельм, фуражки, ременные пряги и ощутить дух драматических событий.

Февральскую буржуазно-демократическую революцию 1917 года вначале встретили на ура, она покончила с самодержавием в России. На выставке видим соответствующий манифест об отречении Николая II от престола, который государь подписал на железнодорожной станции Дно. После этого образуется временное правительство, петроградский совет, происходит демократизация общества и войска. Около 100 тысяч белорусов тогда находились в Одессе, Москве, и других городах и принимали активное участие в событиях. Листовки и газеты на выставке передают революционное настроение того времени.

Но вскоре февральская революция расстроила рабочих, армию и крестьян, которые рассчитывали на окончание войны и возврат домой, на демократическое общество, и передачу земель крестьянам. Попытки проведения Временным правительством земельной реформы и введения восьмичасового рабочего дня оказались тщетными. Именно в это время сложилась система Советов рабочих и солдатских депутатов, которые требовали немедленного прекращения войны, реформ и находили многочисленных поклонников среди озлобленных масс. Самые активные действия предпринимали большевики, во главе с Лениным они объявили курс на социалистическую революцию в России, которая и свершилась в ночь на 25 октября 1917 года, в вопросе двоевластия в России была поставлена точка, что было подтверждено на втором съезде Советов. На смену буржуазному правительству пришло пролетарское. Однако в Минске переход к новой власти затянулся до декабря.

В 17-м году белорусы активно переходят к борьбе за создание своей государственности, как говорил классик – «каб выпутаться з панских пут». Пользуясь лозунгом о праве нации на самоопределение, они решают провести 17 декабря всебелорусский съезд и создать свою республику. Но, у большевиков были иные планы.

Октябрьскую революцию часто ассоциируют с матросами, которые штурмуют Зимний дворец. И надо сказать, что на Балтийском флоте в Петрограде было немало белорусов. Так, матрос Дунин участвовал в 1-м всебелорусском съезде 1917 года. На выставке же можно увидеть оригинальную форму матроса Шагинова. Кроме того в экспозиции представлены коллекции из личных вещей участников революции – удостоверения, памятные жетоны. Посетителей же выставки ожидают сюрпризы, каждый гость сможет сфотографироваться в историческом газетном киоске, написать сообщение на старых телеграфных бланках и собрать по пазламагитплакат!