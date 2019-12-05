Валентин Елизарьев: «Никогда Плисецкую не любил за фигуру или за ум. Я любил её за творчество»

Вадим Щеглов: Вам посчастливилось. Скажите, вот как объяснить современному поколению, которые не были с ней знакомы, не видели её творчество, что она гениальна?

Валентин Елизарьев:

Вы знаете, мы все разные люди. Мы все талантливые изначально. Просто одни могут это проявить или нет. А «гениальная» – это такое слово очень редкое. Может, я уже говорил, наверное, эту фразу – не ко всем Боженька своим перстом притрагивается.

Вадим Щеглов:

Плисецкая говорила, я так грубо скажу, что: «Мужчины, возможно, меня любили за мою фигуру, а не за мой ум и так далее».

Валентин Елизарьев:

Я никогда Плисецкую не любил за фигуру или за ум. Я любил её за творчество. Вот в этом её очень сильная сторона. Это человек, который показывает и убеждает, что это, действительно, очень высокое качество, что это событийный уровень, что это не просто слова, а вот оно – искусство!