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Валентин Елизарьев: «Никогда Плисецкую не любил за фигуру или за ум. Я любил её за творчество»

05 декабря 2019 14:19
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы работали с Майей Плисецкой.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Работал.

Вадим Щеглов:
Вам посчастливилось. Скажите, вот как объяснить современному поколению, которые не были с ней знакомы, не видели её творчество, что она гениальна?

Валентин Елизарьев: «Никогда Плисецкую не любил за фигуру или за ум. Я любил её за творчество»-1

Валентин Елизарьев:
Вы знаете, мы все разные люди. Мы все талантливые изначально. Просто одни могут это проявить или нет. А «гениальная» – это такое слово очень редкое. Может, я уже говорил, наверное, эту фразу – не ко всем Боженька своим перстом притрагивается.

Вадим Щеглов:
Плисецкая говорила, я так грубо скажу, что: «Мужчины, возможно, меня любили за мою фигуру, а не за мой ум и так далее».

Валентин Елизарьев:
Я никогда Плисецкую не любил за фигуру или за ум. Я любил её за  творчество. Вот в этом её очень сильная сторона. Это человек, который показывает и убеждает, что это, действительно, очень высокое качество, что это событийный уровень, что это не просто слова, а вот оно – искусство!

# Балет # Культура # Валентин Елизарьев

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