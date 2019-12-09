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«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара»

09 декабря 2019 07:14
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются региональные отборочные туры на взрослый и детский музыкальные конкурсы, которые пройдут в рамках XXIX «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые этапы уже состоялись в Минске, Могилеве, Гомеле. Накануне завершился отбор и в столице фестиваля – Витебске. На выход во второй тур претендовали 33 юных артиста и 14 вокалистов постарше. На следующем этапе северный регион представят 10 претендентов.

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -1

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -3

Виталий Василевич, участник отборочного тура на Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020»:
Я хочу попасть на «Славянский базар» не как зритель, а как участник, чтобы выступить за Беларусь, за Витебск. Хочу пройти все этапы и выиграть.

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -6

Юлия Пилипенок, участница отборочного тура на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»:
Я первый раз здесь. Почему? Это просто интересно, скажем, для саморазвития. Чтобы окунуться в творческую атмосферу «Славянского базара». Посмотреть это, изнутри почувствовать. Это здорово!

Приятным бонусом для участников витебского отбора стала возможность познакомиться с историей фестиваля – ее хранят в особом выставочном зале. Они даже смогли подняться на легендарную сцену Летнего амфитеатра, чтобы зарядиться его энергетикой.

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -9

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -11

«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара» -13

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Виталий Василевич # Юлия Пилипенок # Фотофакт

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