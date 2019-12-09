«Изнутри почувствовать». Как в регионах Беларуси проходят отборочные туры на конкурсы XXIX «Славянского базара»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются региональные отборочные туры на взрослый и детский музыкальные конкурсы, которые пройдут в рамках XXIX «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые этапы уже состоялись в Минске, Могилеве, Гомеле. Накануне завершился отбор и в столице фестиваля – Витебске. На выход во второй тур претендовали 33 юных артиста и 14 вокалистов постарше. На следующем этапе северный регион представят 10 претендентов.