«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются региональные отборочные туры на взрослый и детский музыкальные конкурсы, которые пройдут в рамках 29-го «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые этапы уже состоялись в Минске, Могилеве, Гомеле. 8 декабря завершился отбор и в столице фестиваля – Витебске. На выход во второй тур претендовали 33 юных артиста и 14 вокалистов постарше. На следующем этапе северный регион представят 10 претендентов.

Виталий Василевич, участник отборочного тура на Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020»:

Я хочу попасть на «Славянский базар» не как зритель, а как участник. Чтобы выступить за Беларусь, за Витебск. И хочу пройти все этапы и выиграть.

Юлия Пилипенок, участница отборочного тура на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»:

Я в первый раз здесь. Почему? Это просто интересно, скажем, для саморазвития. Чтобы окунуться в творческую атмосферу «Славянского базара». Посмотреть это, изнутри почувствовать. Это здорово.