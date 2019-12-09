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«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»

09 декабря 2019 19:49
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются региональные отборочные туры на взрослый и детский музыкальные конкурсы, которые пройдут в рамках 29-го «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»-1

Первые этапы уже состоялись в Минске, Могилеве, Гомеле. 8 декабря завершился отбор и в столице фестиваля – Витебске. На выход во второй тур претендовали 33 юных артиста и 14 вокалистов постарше. На следующем этапе северный регион представят 10 претендентов.

«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»-4

Виталий Василевич, участник отборочного тура на Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020»:
Я хочу попасть на «Славянский базар» не как зритель, а как участник. Чтобы выступить за Беларусь, за Витебск. И хочу пройти все этапы и выиграть.

«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»-7

Юлия Пилипенок, участница отборочного тура на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»:
Я в первый раз здесь. Почему? Это просто интересно, скажем, для саморазвития. Чтобы окунуться в творческую атмосферу «Славянского базара». Посмотреть это, изнутри почувствовать. Это здорово.

«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»-10

Приятным бонусом для участников витебского отбора стала возможность познакомиться с историей фестиваля – ее хранят в особом выставочном зале. Они даже смогли подняться на легендарную сцену Летнего амфитеатра, чтобы зарядиться его энергетикой.

«Хочу попасть как участник». В Беларуси проходят региональные отборы на «Славянский базар»-13

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Виталий Василевич # Юлия Пилипенок # Фотофакт

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