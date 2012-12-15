В Жодино откроют художественную галерею

Новости Беларуси. В Жодино появится художественная галерея. Она разместится в здании бывшего профтехучилища. Тут будут не только экспозиционные залы, где художники смогут демонстрироваться и реализовывать свои произведения, но и мастерские. Ожидают открытие галереи не только жители города, но и профессиональные художники, которых в Жодино около шестидесяти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Карпович, начальник отдела культуры Жодинского горисполкома:

Место уже определено для картинной галереи – это здание находится в центре города и уже создан даже макет выставочного зала. Планируется большой выставочный зал, конструкции планируются такие, что можно и перемещать, и раздвигать. Интересные есть задумки, если это все найдет свое воплощение, то, я думаю, что будет очень хорошая картинная галерея.