Концерт лучших песен белорусской эстрады можно будет увидеть в эфире телеканала СТВ

Новости Беларуси. В эти минуты во Дворце спорта звучат лучшие песни золотой коллекции белорусской эстрады. Это совместный проект телеканала СТВ и Министерства культуры. На сцену выходят популярные артисты и коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за её пределами.

Со сцены звучат шлягеры белорусских авторов. Но в отличии от прошлого года — подпевать надо на русском языке. Знакомые песни возвращаются в ротацию. Телеканал СТВ подготовил уникальную шоу-программу, в которой можно увидеть кумиров разных поколений.

Алексей Каминский, режиссер проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Мы пригласили дикторов, которые на телевидении работали и вели всем известные передачи. Это те люди, голос которых знаком всех белорусам.

Композиции прошлого столетия обрели современное звучание.

Дядя Ваня, певец, участник проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

После песни осталось легкое послевкусие. Хотелось бы доделать, что еще не успели. Можно будет давать этой песне еще новую жизнь. Стилистически ее можно сделать совершенно по-другому.

Свою версию одного из шлягеров представляет Наталья Тамело. Это ее «Последняя гастроль». Под песню с таким названием певица готова броситься в пляс.

Наталья Тамело, певица, участник проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Песня действительно очень хорошая, мне захотелось сделать из нее карнавал, шоу с такими латиноамериканскими ритмами, чтобы придать песне вторую жизнь.

А вот в следующем номере танец не предполагается. Хотя почти 13 лет назад именно под эти ритмы сбивали каблуки братья Хлестовы. Сегодня Алексей и Андрей вспомнили молодость и снова вместе исполнили свой хит.

Андрей и Алексей Хлестовы, певцы, участники проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Было интересно, очень хорошо, мы это расцениваем как очень приятный кусок творчества, который мы прожили вместе. То, что мы что-то создали. И самое интересное, такого дуэта даже в России не было. По праву можно назвать золотым дуэтом тех времен.

Традиции семейного творческого подряда продолжают и братья Скорожонки.

Валерий Скорожонок, певец, участник проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Этот проект, «Золотая коллекция», в нашей судьбе сыграет огромную положительную роль, с легкой руки канала СТВ мы начнем новый творческий путь.

Еще одна сценическая пара решила возродить историю своих совместных выступлений, а вместе с тем и дать вторую жизнь популярной композиции.

Александр Сухарев и Елена Гришанова, певцы, участники проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады»:

Мы остановились на песне «Кружева сирени». Эта песня в исполнении Якова Науменко и мы таким образом решили почтить память этого артиста. Песня веселая, забойная, а мы, артисты, все-таки должны нести позитив, добро.

Телеверсию проекта «Золотая коллекция белорусской эстрады» зрители получат в подарок на Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.