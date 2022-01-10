«В живописи отражаются научные достижения». О 12 измерениях мироздания можно узнать на выставке «Струны Вселенной»

Новости Беларуси. Узнать о 12 измерениях мироздания можно на выставке Сержа Ардена в Гомеле. Экспозиция живописи и арт-объектов «Струны Вселенной» представлена в картинной галерее Гавриила Ващенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серж А рден, художник: Каждая из этих картин очень структурная и объемная. Они имеют по 12 слоев, причем это не обман. Все эти слои сфотографированы, они начинались от серого с белым, потихонечку вводился цвет. Мне было всегда очень интересно, как в живописи отражаются научные достижения. Первым Кандинский перевел живопись в духовное измерение подобно музыке, потом Казимир Малевич перевел искусство просто в космос.

Ольга Ткачева, жительница Гомеля:

У меня к современному искусству отношение очень хорошее. И я вполне согласна с виновником торжества сегодняшнего, героем выставки, который сказал, что современное искусство требует трактовки. И это шикарно, потому что трактовка должна быть – от чего отталкиваться. Сегодня такая шикарная выставка.

Я очень хорошо помню время, когда все ждали наступления 2000 года – миллениума. Говорили, будет там непонятно что. Прошло уже 20 лет, и жизнь продолжается. Это шикарно, это какая-то космическая энергия, которая нами движет. И как прекрасно эту космическую энергию видеть в этих полотнах.