Эквилибристы, акробаты на батуте, воздушные гимнасты. Белгосцирк подготовил новогоднюю программу

Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. На этот раз мы решили отправиться в место, где новогоднее время чувствуется по-особенному, а сказка может стать реальностью. На днях столичный цирк презентовал новую программу под названием «Магия бабочки, или Новогодние чудеса в цирке», которая была специально подготовлена в преддверии праздников, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Почему «Магия бабочки»? Сама по себе бабочка – существо доброе, в христианском мире это символ, который несет семейный уют, тепло, доброту. Важный достаточно символ, но даже не в нем дело. Дело в том, что тот номер, который сейчас репетируется, называется «Батерфляй», то есть бабочка. Воздушный полет. И заканчивается этот номер тем, что возникает огромная, на весь манеж бабочка.

Это волшебная история о прекрасной бабочке, которая проходит через множество испытаний и приключений, чтобы подарить людям праздник и зажечь огни на новогодней елке. Все артисты программы – сказочные персонажи, встреча с которыми окунет зрителей в атмосферу радости и чудес.

Витаутас Григалюнас:

Пять номеров – половина программы – это артисты Белгосцирка. Это три премьеры, одна из них для нас знаковая. Это эквилибр на канате, совершенно потрясающий номер по красоте, по сложности. В этот номер пришла замечательная белоруска, мастер спорта по гимнастике художественной. Премьерный номер у Анастасии Дольченко. Воздушная гимнастка в скрипичном ключе, этого тоже нет нигде, есть кольца, полотна, а это настоящий скрипичный ключ, где воздушная гимнастка проявляет чудеса изобретательности. Этим можно гордиться, тем более что очень молодая наша артистка.

В программе огромное количество номеров. Эквилибристы на канате, акробаты на батуте, воздушные гимнасты, дрессированная обезьянка, морские котики, иллюзия, жонглер и многое другое. Также зрители смогут увидеть в фойе уникальную выставку коллекции клоунов.