«Наши дети могут обменяться образовательными навыками». В Минске проходит белорусско-китайский конкурс «Один пояс – один путь»

Новости Беларуси. Для музыки, как и для танца, нет границ и языковых барьеров. И это в полной мере продемонстрировали участники Белорусско-китайского международного конкурса «Один пояс – один путь». Несмотря на то, что мир охвачен пандемией, фестиваль искусств состоялся, пусть и в новом для себя формате, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Алдошин, начальник Белорусского центра научно-технического сотрудничества с КНР государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»:

Сегодня Китай является стратегическим партнером Беларуси, развивается сотрудничество не только в области промышленности, в других отраслях, также в области культуры. Поэтому была принята идея, чтобы реализовать в Беларуси совместный конкурс. До пандемии он проходил в Беларуси и отдельно в Китае. Сейчас из-за пандемии участники к нам приехать не могут, мы проводим в формате онлайн.

Конкурс по вокальному, хореографическому и инструментальному мастерству, а также мастер-классы и творческие встречи – все это ждало талантливых юных исполнителей и музыкантов во Дворце культуры Минского автозавода.

Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств №1 города Минска:

Для столицы это замечательное мероприятие, гуманитарное сотрудничество между Беларусью и КНР – это то, что позволит нам завтра верить в мир, в добро. Наши дети могут обменяться своими образовательными навыками, задачами, научить друг друга культуре. Мы слышим белорусских детей, китайских детей, взрослых, студентов. В этом фестивальном конкурсе уникально то, что учитель и ученик могут быть вместе, и в хореографическом номере мы увидели учителей, которые со своими детьми вместе. Когда фортепиано, скрипка, цимбалы объединяют учителя и ученика, это замечательно. Когда наши дети из школ искусств республики могут подарить свои навыки, показать всему миру, насколько они обучаемы, насколько государство занимается образованием детей, это здорово. «Один пояс – один путь» – это вектор будущего, потому что очень важно, что Беларусь свою культуру так же любит, дарит и развивает, как и КНР.

В жюри с белорусской стороны только самые компетентные педагоги и заслуженные деятели искусств. Чтобы оценить все номера, им не хватило и целого дня.

Наталия Коротина, декан фортепианного и композиторско-музыковедческого факультета БГАМ:

Очень рада была послушать такое количество конкурсантов именно в инструментальной номинации. Хочу отметить очень разнообразный репертуар, который включал в себя произведения различных стилей, жанров. Здорово, что такое внимание оказывается белорусской музыке. Очень много произведений звучало именно белорусских авторов. Ирина Дорохина:

На этом фестивале было условием, чтобы были ансамблевые исполнения, условием была иллюстрация белорусской культуры, белорусской национальной культуры. Конечно, то, что студенты, обучаемые в Беларуси, Китайской Народной Республики показывают свое мастерство, изучают нашу культуру, это замечательно.

Но оценками специалистов из Беларуси форум не ограничится – теперь дело за китайскими экспертами сцены. Только после подсчета всех голосов станут известны имена победителей.

Ирина Дорохина:

Уникально, что мы сейчас работаем с жюри со стороны Беларуси, посылаются наши результаты в КНР. Там жюри отсматривает все, что посмотрели мы, по видеоматериалам, ставят свои оценки. через семь дней соединяют организаторы все наши оценки. Участники конкурса получат обоюдное решение двух республик. Мы будем знать, на каком уровне наши оценки. Так что уже совсем скоро разрешится главная интрига декабря. А вот сотрудничество между двумя странами продолжится.