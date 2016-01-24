В Витебске проходит открытый областной турнир по спортивным бальным танцам

Новости Беларуси. Гостей из 20 стран Европы и Азии 24 января принимает Витебск. Здесь проходит открытый областной турнир по спортивным бальным танцам. Впервые в город Шагала приехали пары из Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Швеции и Кыргызстана.

Полина и Леша в пару встали всего два месяца назад. И сегодня они делают первые серьезные шаги на паркете такого уровня.

Полина Пилатова, участник турнира «Витебская снежинка-2016»:

Для нас танцы – это самое лучшее. Мы узнали уже многое, как танцевать хорошо.

Алеся Иванова, мама участницы турнира «Витебская снежинка-2016»:

У нас очень поздно заканчиваются тренировки, буквально в полдесятого даже позже иногда. И моя девочка меня остается, ждет. И не может сама туфельки расстегнуть, потому что там очень тяжелая застежка. И вот он как истинный джентельмен берет и помогает ей.

В соревнованиях участие принимают несколько сотен танцоров. Самому юному – 5 лет, самому зрелому – 70. Абсолютным рекордом можно считать и то, что показать свое мастерство в спортивных бальных танцах изъявили желание представители 20 стран.

Никита Федоров, участник турнира «Витебская снежинка-2016» (Болгария):

Давно хотели приехать. Наконец-то у нас получилось. Очень понравилась организация турнира, прием, очень тепло нас приняли, отличный зал, прекрасный паркет.

Екатерина Осипова, участница турнира «Витебская снежинка-2016» (Беларусь):

Танцуем мы уже лет 5. На «Снежинке» участвуем 4 года. И эмоции все больше и больше их. И у нас результат все лучше. И снежинка растет, больше пар и более опытные пары приезжают каждый год.

Не перестают восхищаться уровнем «Витебской снежинки» и городом, где он проходит, и компетентные судьи.

Игорь Гутовский, судья турнира «Витебская снежинка-2016» (Испания):

Я из Испании вылетел, там было плюс 18-20, а здесь такой большой минус. Зато самое главное, что атмосфера на конкурсе очень теплая./ Что бросилось в глаза/ то что очень большие просторы, есть где развернуться. Я вижу здание, потом очень большая площадь, очень много пространства еще незанятого. Я бы хотел, что бы так и оставалось. Потому что величие такое видишь.

Людмила Банкалускене, судья турнира «Витебская снежинка-2016» (Литва):

Поменялся город, потому что в Витебске у меня связано не только дружеские отношения в плане танцевальном, но и здесь живет моя сестра. Поэтому я Витебск знаю с 66 года. И могу сказать, что уровень жизни не знаю как, но город стал намного красивей, намного чище, намного интересней.

Конкурсная программа рассчитана на два дня. И организаторы подготовили немало сюрпризов. Например, выступление чемпионов мира по латиноамериканскому шоу из России. Эксклюзивно и музыкальное сопровождение. Впервые сражаться за победу вне паркета будут ди-джеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.