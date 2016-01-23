«Ночь библиотек» впервые прошла в Минске и объединила кино, литературу и белорусский язык

Новости Беларуси. Книгоманы минувшей ночью навострили лыжи в столичные библиотеки. Возможность посетить читальни в непривычное время появилась благодаря акции «Ночь библиотек». Это своеобразный мастер-класс, который объединил кино, литературу и белорусский язык. Также посетители могли посмотреть мини-фильмы, обменяться книгами и, быть может, вдохновиться на создание собственного ролика или даже романа.

Сразу две библиотеки Минска этой ночью не спали – старейшая городская «Пушкинская» и научная в БНТУ. А все потому, что в рамках фестиваля мобильного кино «Velcom Smartfilm» впервые прошла «Ночь библиотек». В числе гостей – известные медиаперсоны. А вместе с ними и отрывки из любимых книг. Первым поделился со зрителями сокровенными строками знаменитый баскетболист Александр Куль.

Александр Куль, участник проекта «Ночь библиотек», экс-игрок сборной Беларуси по баскетболу:

Было тяжело выбрать. Я решил, что все-таки нужно следовать своему разумению, сердцу. Буду рад почитать на родном языке произведение, которое считается классикой белорусской фантастической литературы, – книгу Яна Барщевского «Шляхтич Завальня».

Тишина в библиотеке запрещена. Настольные игры, буккроссинг и мастер-классы по каллиграфии. На эту ночь посещение храма знаний – самый настоящий тренд среди молодежи.

Инна Юрик, заместитель директора научной библиотеки Белорусского национального технического университета:

Библиотека должна сохранять и традиционные какие-то формы, и в то же время быть такой гибридной, то есть внедрять в свою работу все те достижения, которые сегодня нам предоставляет информатизация.

После прочтения снять. Посетители на своем опыте убедились, что книга и кино – ударная смесь. А если к этому добавить еще и смартфон, то получится очень вкусное культурное блюдо – буктрейлер.

Юлия Данейко, начальник управления маркетинга компании «Velcom»:

Ночь библиотек вытекает из темы фестиваля мобильного кино «Velcom Smartfilm» в этом году – фестиваль мобильных буктрейлеров. Для того, чтобы снять буктрейлер, нужно как минимум прочитать книжку, либо как минимум узнать о книжке, вдохновиться ею. Если говорить о фестивале в этом году, то открыли мы его в ноябре, работы принимаем до конца января, до 31-го можно залить свою работу на сайт Smartfilm.by. Поэтому готовьте работы, снимайте, не бойтесь.

Этот год – дебютный для «Ночи библиотек». И высокий интерес со стороны аудитории – показатель того, что мероприятие может стать хорошей традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.