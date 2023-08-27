В Верхнем городе устроили праздник для детей, который закончился концертом

Новости Беларуси. Музыкально-туристический сезон продолжает радовать минчан и гостей Столицы насыщенной культурной программой в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне здесь развернулась библиотека под открытым небом. На этот раз она была посвящена классикам не только белорусской письменности, но и музыкальным. Под аккомпанемент гитары все желающие могли насладиться любимыми мелодиями «Песняров», а внутри шатра познакомиться с деятельностью столичных библиотек и выбрать для себя наиболее подходящую. Не обошли вниманием и самых маленьких читателей, для них провели квест.

Алексей Трофимчик:

Квест назывался «Угадай сказку». Сперва рассказывают часть сказки, а потом ты должен угадать, какая это была сказка.

Юлия Гвоздева, заведующая Минской библиотекой №4 им. Гоголя:

Обязательно мы готовим что-нибудь очень интересное и для детей, потому что дети – это наши будущие читатели. Поэтому мы всеми способами стараемся их заинтересовать, развеселить. Показать, что библиотеки – это не нудно и скучно, а это интересно.