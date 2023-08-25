В Белгосфилармонии чествовали лучших педагогов в сфере культуры

Новости Беларуси. Непрерывное образование и индивидуальный подход к учащимся. Эффективные методики в подготовке кадров для культурной сферы обсудили в столице. В Белгосфилармонии прошел ежегодный августовский форум «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это площадка для обмена опытом, поиска новых подходов в работе с учащимися и подготовке специалистов. По словам педагогов, в обучении важна непрерывность. Добиться этого позволяет практика трехступенчатого образования. Те, кто успешно внедряет в свою работу современные методики, были отмечены наградами Министерства культуры.

Оксана Беликова, руководитель практики Республиканской гимназии-колледжа искусств при Белорусской государственной академии музыки:

Прежде всего акцент делается в профессиональной деятельности наших преподавателей на индивидуальности каждого из учащихся. Индивидуальный подход к каждому. Благодаря этому можно раскрыть возможности учащихся с самых ранних лет, с 5-6 лет. И дальше прослеживать их путь развития до колледжа и далее в профессиональной сфере.

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Цели и задачи именно этого форума – это все-таки высказать слова благодарности людям, которые на протяжении десятилетий вносят вклад в развитие нашей национальной культуры. Сегодня опять же таки мы увидим и молодых специалистов, которые только приходят в нашу сферу, нашу отрасль. И они смогут уже на первом этапе, с первых шагов в профессиональной деятельности показать, чему научились в наших учреждениях образования.